شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يوجه رسالة للسيسي: «آن الآوان أن تذكر أردوغان وتميم بسوء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد حديثة خلال جلسات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، عن الأخلاقيات والمبادئ في السياسة.

وقال أديب، في برنامجه «الحكاية» على شاشة «إم بي سي مصر»: «يا سيادة الرئيس من المواطن عمرو أديب، المواطن المصري الذي تعرفه جيدا ويحب هذا البلد، أنا عندي رسالة لحضرتك، وهذه الرسالة تعبر عني وعن كثير من المصريين».

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وأكمل: «يا سيادة الرئيس، أردوغان لا يعرف الشرف ولا عهد له ولا يعرف المبادئ، ولا يعرف الأخلاق ولا الدبلوماسية، أردوغان بلطجي رسمي، تركيا دولة بلطجية رسمية، أردوغان شخص انتهازي».

وتابع: «يا سيادة الرئيس آن الآوان أن تذكر تركيا بسوء، آن الأوان أن تقول تركيا، أن تقول أردوغان، آن الأوان أن تقول قطر، آن الأوان أن تقول تميم، اذكرهم بالاسم ومواجهتهم مواجهة مباشرة، هؤلاء يعبثون بأمننا القومي وبقوت الشعب المصري».

وأوضح أديب: «يجب على الشعب المصري بأكمله أن يعلم أن مصر الآن في موقف جلل.. مش موقف على الإنترنت أو على تويتر أو فيسبوك، فمصر دولة مستهدفة بشكل صريح، كما أن وسائل الإعلام التركية والقطرية تُجهز حاليا حملة ممنهجة ضد مصر والقيادة السياسية والشعب المصري».