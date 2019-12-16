شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: هذا موعد فصل الشتاء رسمياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التغيرات الجوية، مؤكدة أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد وأنه سيبدا رسميًا الأسبوع المقبل، خاصة يوم 23 ديسمبر.
وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد»، الاثنين إلى أن سرعات الرياح ستهدأ اليوم عن أمس، والأمطار ستنحسر على السواحل الشمالية وشمال سيناء.
ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن القاهرة وباقى المحافظات سينعدم فيها سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.
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