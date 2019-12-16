شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطالب بانتهاء تطوير وحدة طب أسرة الحبيل بالأقصر في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، صباح الاثنين، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كل أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 29 ألف مواطن.

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وأضافت أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن إحلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخرى يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن وحدة طب أسرة الحبيل هي واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.

كانت وزيرة الصحة قد وصلت إلى مطار الأقصر الدولي، صباح الاثنين، وكان في استقبالها المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في إطار جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وزيرة الصحة في الأقصر

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستبدأ جولة اليوم بمتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بوحدة طب أسرة الحبيل والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي بوحدات طب الأسرة بالمحافظة، ثم يتبعها تفقد عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.