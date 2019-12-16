شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم «أراضي الإسكان المميز» بمدينة حدائق أكتوبر 12 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد 12 يناير المقبل، وحتى الخميس 12 مارس، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز، بمنطقة 97 فداناً، مسلسل رقم 2، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 21 نوفمبر 2016.

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وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 1: 15، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 16: 30، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 31: 45، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 46: 60، يوم الأربعاء 15/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 16/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 61: 75، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 76: 90، يوم الإثنين 20/1/2020، والقطع من 91: 105، يوم الثلاثاء 21/1/2020، والقطع من 106: 120، يوم الأربعاء 22/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 23/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 121: 130، يوم الإثنين 27/1/2020، والقطع من 131: 145، يوم الثلاثاء 28/1/2020، والقطع من 146: 160، يوم الأربعاء 29/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 30/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 161: 180، يوم الأحد 2/2/2020، والقطع من 181: 195، يوم الإثنين 3/2/2020، والقطع من 196: 210، يوم الثلاثاء 4/2/2020، والقطع من 211: 225، يوم الأربعاء 5/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 6/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 226: 240، يوم الأحد 9/2/2020، والقطع من 241: 255، يوم الإثنين 10/2/2020، والقطع من 256: 270، يوم الثلاثاء 11/2/2020، والقطع من 271: 285، يوم الأربعاء 12/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 13/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 286: 300، يوم الأحد 16/2/2020، والقطع من 301: 315، يوم الإثنين 17/2/2020، والقطع من 316: 330، يوم الثلاثاء 18/2/2020، والقطع من 331: 345، يوم الأربعاء 19/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 20/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة

وأشار فتحي إلى أنه سيتم تسليم القطع من 346: 360، يوم الأحد 23/2/2020، والقطع من 361: 375، يوم الإثنين 24/2/2020، والقطع من 376: 390، يوم الثلاثاء 25/2/2020، والقطع من 391: 405، يوم الأربعاء 26/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 27/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 406: 420، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 421: 435، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 436: 450، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 451: 465، يوم الأربعاء 4/3/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 5/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 466: 480، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 481: 495، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 496: 506، يوم الثلاثاء 10/3/2020، وتم تخصيص يومى الأربعاء 11/3/2020، والخميس 12/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.