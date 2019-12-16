شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. جامعة القاهرة تخرج الدفعة الثالثة من حاضنة أعمال سياسة واقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل ، إن هذه الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الشركات وحشد الدعم اللازم وتوفير الفرص لهم لإقامة شبكات معارف وعرض منتجاتهم والخدمات المبتكرة أمام ممثلي شركاء الحاضنة والشخصيات العامة ذات الصلة بريادة الأعمال والمستثمرين.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة مدحت المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال، إن دورة الاحتضان الثالثة تضم 6 مشروعات، وتتنوع المجالات التي تغطيها تلك المشروعات ما بين التعليم والصحة والذكاء الإصطناعي والموضة والحرف اليدوية والتكنولوجيا وصناعة السيارات.
وأضافت، أن دورة الاحتضان الخاصة برائدات الأعمال ضمت 6 مشروعات في مجالات مختلفة منها إعادة تدوير المخلفات العضوية والبيئة وتمكين النساء والصناعات التأمينية وجودة الحياة والصحة وإدارة الضغوط النفسية من خلال أنشطة حياتية.
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