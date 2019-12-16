أخبار مصر

وزير القوى العاملة يكرم الملحق العمالى الجديد بالأردن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكرم الملحق العمالى الجديد بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، محمد فوزى الملحق العمالى بالأردن قبل قيامه بمهام وظيفته، تقديرًا له على ما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمكتب الوزير.

وأشاد الوزير بما بذله من جهود حثيثة خلال فترة عمله، وإقباله على العمل بكل حب وتفان وإخلاص، وتحمله لكافة ضغوط العمل، واعتباره نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أنه سيكون المسئول الأول عن حقوق العمال المصريين بالأردن.

وأكد الوزير أهمية العمل في منظومة واحدة كفريق عمل واحد يسعى لتحقيق أهداف الوزارة فى تحقيق رسالتها تجاه عمال مصر بالحفاظ على كافة حقوقهم.

ووجه "سعفان" رسالة لجميع موظفى القوى العاملة مفادها: "أخلصوا فى أداء أعمالكم بكل تفانٍ واجتهاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير القوى العاملة يكرم الملحق العمالى الجديد بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا