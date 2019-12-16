شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكرم الملحق العمالى الجديد بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، محمد فوزى الملحق العمالى بالأردن قبل قيامه بمهام وظيفته، تقديرًا له على ما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمكتب الوزير.

وأشاد الوزير بما بذله من جهود حثيثة خلال فترة عمله، وإقباله على العمل بكل حب وتفان وإخلاص، وتحمله لكافة ضغوط العمل، واعتباره نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أنه سيكون المسئول الأول عن حقوق العمال المصريين بالأردن.

وأكد الوزير أهمية العمل في منظومة واحدة كفريق عمل واحد يسعى لتحقيق أهداف الوزارة فى تحقيق رسالتها تجاه عمال مصر بالحفاظ على كافة حقوقهم.

ووجه "سعفان" رسالة لجميع موظفى القوى العاملة مفادها: "أخلصوا فى أداء أعمالكم بكل تفانٍ واجتهاد".