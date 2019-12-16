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البيئة تنتهى من ربط مداخن محطة كهرباء بنى سويف الجديدة بمنظومة الرصد الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى لانبعاثات 8 مداخن بمحطة كهرباء بنى سويف الجديدة، والتى تعد من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لرصد نوعية الهواء وتوفير بيئة صحية للمواطن.

 

وأقيم المشروع فى إطار التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والكهرباء، حيث تقوم تلك المداخن برصد كل من عناصر الجسيمات الصلبة الكلية وثاني اكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والأكسجين ودرجة الحرارة كما تقوم أجهزة الرصد بمقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية.

 

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يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة البيئة لربط الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وذلك بهدف الحفاظ على نوعية الهواء حيث يصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد حاليا إلى 68 منشأة على مستوى الجمهورية تمثل 291 مدخنة.

 

 

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