شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلي أعمال اللحام بين الخط الجديد قطر 600 مللى القائم 800 مللى القادم من محطة مياه الأميرية وذلك لإلغاء الخطوط الأسبستوس القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكبارى وتطوير الطرق فى نطاق شارع أبوبكر الصديق – مصر الجديدة.
وأكدت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125".
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