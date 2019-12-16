الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
ويعد منتدى شباب العالم منصة سنوية تعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.
وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة، حيث أصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ 3 سنوات.
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