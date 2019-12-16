انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
بدأت صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، والمنعقد في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويعد المنتدى منصة سنوية تعقد في مصر، بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة في 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.
وفي عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة، حيث أصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ 3 سنوات.
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