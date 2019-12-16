انحسار فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء البلاد، خلال أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

وتوقع الخبراء، أن تعود درحات الحرارة إلى معدلاتها، وتهدأ الرياح، وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء.

ويسود الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط رياح معتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

- السواحل الشمالية الغربية 22 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

- الوجه البحري والقاهرة 20 11

- جنوب سيناء والغردقة 21 14

- شمال الصعيد 21 10

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 12

الثلاثاء:

يسود الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

- السواحل الشمالية الغربية 22 14

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السواحل الشمالية الشرقيى وشمال سيناء 21 13

الوجه البحري والقاهرة 21 11

جنوب سيناء والغردقة 22 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 12

الأربعاء:

يسود الأربعاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدله تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

- السواحل الشمالية الغربية 22 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

- الوجه البحري والقاهرة 22 11

- جنوب سيناء والغردقة 22 14

- شمال الصعيد 22 10

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12

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