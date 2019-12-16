أخبار مصر | 12 جلسة.. فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 جلسة.. فعاليات منتدى شباب العالم اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم الفعاليات اليوم الاثنين كالتالي:

1 ـ الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟

2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات

3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي

4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات

5 ـ "المرأة والحق في التنمية"

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6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية

7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة

8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية

9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"

10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط

11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك

12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط