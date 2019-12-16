أخبار مصر | أثري يكشف أسرار الصحراء الغربية في العصر اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثري يكشف أسرار الصحراء الغربية في العصر اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأستاذ الدكتور هايكو ريمر في محاضرة له بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن آثار الطرق الصحراوية في الصحراء الغربية في مصر خلال العصر اليوناني الروماني، خلال ندوة، ضمن الموسم الثقافي لكلية الآثار جامعة القاهرة، والملتقي الفكري لبرنامج علوم البيئة الأثرية.

ويأتي الموسم تحت رعاية الأستاذ الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، وبتنسيق الأستاذ الدكتور مصطفي عطا الله منسق برنامج علوم البيئة الأثرية بين جامعة القاهرة وجامعة كولون في ألمانيا.

وكشف ريمر عن الطرق والدروب والممرات الصحراوية في الصحراء الغربية في العصر اليوناني الروماني، وعن محطات التوقف الرئيسية فيها، وعن علاقة الصحراء الغربية بوادي النيل وعن أهم الحيوانات في تلك المنطقة مثل الجمال والحمير، وذلك من خلال عرض عدد كبير من الصور والخرائط التي توثق لهذا التراث المصري القديم.

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كما عرض ريمر عن لنوع خاص من الأواني الفخارية والأمفورات والتي كانت تستخدم في تخزين المياه في تلك المنطقة الصحراوية خلال العصر اليوناني روماني.

وشهد الندوة عدد كبير من الأثريين والطلاب والأساتذة والمهتمين بالتراث، وكان في مقدمتهم الأستاذ الدكتور أحمد رجب عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية.

كما شهدها الأستاذة الدكتورة علا العجيزي أستاذ اللغة المصرية القديمة بالكلية والعميد الأسبق للكلية، والأستاذ الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بالكلية، والأستاذ الدكتور سليمان الحويلي أستاذ الشرق الأدنى القديم بالكلية والأستاذ الدكتور أحمد مكاوي أستاذ الآثار المصرية القديمة، والدكتور طارق توفيق أستاذ الآثار المصرية القديمة، والهيئة المعاونة وطلاب برنامج علوم البيئة الأثرية والعديد من المهتمين بآثار الصحراء الغربية، في مصر، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.