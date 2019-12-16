شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات في جولة تفقدية لطرق وموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد وفد برلماني، من لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبدالواحد، اليوم الإثنين، عدد من الطرق والموانئ بمحافظة البحر الأحمر للاطلاع على المشروعات، وما تم إنجازه في ملف النقل خلال الفترة الماضية.

وتتفقد اللجنة ميناء الغردقة البحري، وميناء سفاجا البحري، ومجموعة من الطرق التابعة للمشروع القومي للطرق بالبحر الأحمر، وطريق القصير/مرسى علم.

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وأكد هشام عبدالواحد، أن الجولة التفقدية تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي بدأتها اللجنة في أدوار الانعقاد السابقة، لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وللتعرف عن قرب عن الإشكاليات التي تواجه مشروعات الطرق في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار عبدالواحد، إلى حرص اللجنة على التنسيق مع الجهات التنفيذية لإزالة أي معوقات أمام استكمال المشروعات القومية للنقل في كافة ربوع مصر.

وأشاد هشام عبدالواحد، بالدور الذي تقوم به الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما في ملف النقل والمواصلات، قائلا: نشهد طفرة كبيرة في ملف الطرق والنقل البري والبحري، بما يضع مصر في مقدمة دول العالم في هذا القطاع.