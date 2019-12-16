شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى العبور للتأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مستشفى العبور للتامين الصحي بكفرالشيخ بزياره للتعرف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وقام بتفقد عدد من أقسام المستشفى حيث تفقد العيادات الخارجية والصيدلية، بنك الدم، استقبال الطوارئ، الجراحة العامة، الجراحة العامة، قسم الحضانات التي تضم حضانات، و3 أجهزة تنفس صناعي وجهاز سباب للأطفال حديثي الولادة، فضلا عن تفقد قسم العظام بالمستشفى.

كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العبور للتأمين الصحي، والتي تضم 25 متكينة غسيل كلوي من بينها 2 ماكينة احتياطي، فضلا عن تفقد محطة الفلترة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي.

وكلف محافظ كفرالشيخ، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بكفرالشيخ، بأخذ عينة من وحدة معالجة المياه والفلترة الخاصة بوحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة لتحليلها، وكذا تكليف معمل الصحة بأخذ عينة من داخل المحطات للاطمئنان على جودة المياه وحفاضا على سلامة المرضي، مكلفا بتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

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كما تفقد المحافظ غرفة العمليات، والتي تبلغ 7 غرف عمليات، وتستقبل من 25 إلى 30 حالة يوميا بمختلف التخصصات.

وتفقد المحافظ خدمة العملاء لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتسهيل التحويلات للأماكن المتعاقد معها التأمين الصحي.

وزار محافظ كفرالشيخ، أيضا قسم الجروح والتجميل، وقسم الأورام، وقسم انميا البحر المتوسط، وغرفة العناية المركزة الباطنة، وغرفة العناية المركزة للقلب بالمستشفى.

وكلف المحافظ بتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج، وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية وحسن رعاية المرضى.

محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى العبور للتأمين الصحي