92% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تسفير الشباب بعقود عمل وهمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة مافيا تسفير الشباب بعقود عمل وهمية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة مافيا تسفير الشباب بعقود عمل وهمية. وأيد 92% من القراء تغليظ عقوبة مافيا تسفير الشباب بعقود عمل وهمية، بينما عارض 8% من القراء تغليظ عقوبة مافيا تسفير الشباب بعقود عمل وهمية.

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