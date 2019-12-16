شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمديرالتنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 199051عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التى تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 82863 بنسبة 26%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان.

وقال خالد عاطف، منسق عام المشروع والمديرالتنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار" إن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

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وأشار الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة ورئيس المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار، إلى أنه تم عقد عدد من ورش العمل للجان العلمية المتخصصة لمناقشة بروتوكولات العمل، في إطار تطوير وتحديث آليات العمل بمشروع "قوائم الانتظار" وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم عقد ورشتي عمل للقساطر القلبية خلال شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين، وورشة عمل أخرى للعظام والمفاصل في نوفمبرالماضي، وكذلك ورشة عمل لزراعة القواقع خلال ديسمبر الجاري، موضحاً أن جميع ورش العمل تم تنظيمها بحضور رؤساء اللجان العليا بكل تخصص.

وأضاف "القاصد" أنه تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات من خلال تلك الورش، والتي شملت وضع البروتوكولات الموحدة للإجراءات الجراحية داخل المستشفيات التابعة للمشروع، ووضع نظام حوكمة لضبط اقتصاديات التشغيل وإعطاء حوافز تشجيعية بما يحقق رضا العاملين، إضافة إلى وضع نظام ميكنة لتسجيل بيانات المرضى، وتحليل نتائج الجراحات والمردود الصحي على المريض.