شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 قضايا فصلت فيها دوائر الإرهاب خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد بطرة، خلال عام 2019، فى 18 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وخلال الـ 18 دعوى حُكم على 296 متهما بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن والبراءة.

وخلال التقرير التالى ننشر أهم 5 قضايا فصلت فيها دوائر الإرهاب خلال هذا العام وهى :

1 ـ التخابر مع حماس

فى 11 سبتمبر 2019 سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية فى محاكمة قيادات الإخوان فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وعاقبت المحكمة محمد بديع وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى، و6 آخرين، بالسجن المؤبد، وعاقبت عصام الحداد وأيمن على وأحمد الحكيم بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسى لوفاته، وبرأت المحكمة صفوت حجازى والحسن خيرت الشاطر، و4 آخرين من التهم المسندة إليهم.

2 ـ اقتحام الحدود الشرقية

فى 7 سبتمبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبتاجى و9 آخرين من قيادات الإخوان فى محاكمتهم بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وقضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسى لوفاته.

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وعاقبت صبحى صالح، أحمد أبو مشهور، و7 آخرين المشدد 15 سنة، وبرأت صفوة حجازى، 8 آخرين من التهم المسندة إليهم.

3 ـ خلية ميكروباص حلوان

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، فى 25 نوفمبر 2019، كلمة النهاية فى محكامة 32 متهما بـ"خلية ميكروباص حلوان"، وقضت بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين ، فى اتهامه بارتكاب العديد من الجرائم ولعل أبرزها ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، واغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب.

4 ـ حادث كنيسة مارمينا

وضعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية فى حادث كنيسة مارمينا، وقضت بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، فى اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل 10 مواطنين.

وعاقبت المتهمين بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ4 متهمين وهما الشربجى محمد محمود، إبراهيم الدسوقى، سالم متولى، كارم ضيف والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة متهم واحد، قررت وضع المحكوم عليهم بالإعدام والمتهم الأول فى حكم المؤبد على قوائم الإرهاب.

5 ـ الاقتصاد القومى

فى 30 أبريل 2019، سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، كلمة النهاية فى محاكمة حسن مالك وآخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومى"، وعاقبت حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين بالمؤبد، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.