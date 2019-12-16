شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": الموافقة على 3427 مشروع نفع عام وخاص على مساحة 2901 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه في إطار تنفيذ سياسة الدولة فى توفير الخدمات للمواطنين فقد تم التوسع فى الموافقة على إقامة المشروعات ذات النفع العام والخاص التى تقيمها الحكومة حيث تمت الموافقة على 3427 مشروعا للنفع العام والخاص على مساحة 2901 فدان، منها إقامة 612 مشروعا بمساحة 2607 فدان، عبارة عن 118 مدرسة و103 محطات صرف صحي و29 معهدا دينيا و5 محطات معالجة للصرف الصحى.

وأضاف تقرير حماية الأراضى، الذى حصل لـ"الخليج 365"، عليه أنه من ضمن الموافقات، الموافقة على 2815 مشروعًا نفع خاص لخدمة الإنتاج الزراعى والحيوانى بمساحة إجمالية 294 فدانًا على مستوى الجمهورية منهم 1096 مبني بمساحة 97 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمباني قديمة وتقنين أوضاع لمباني مقامة طبقًا للقوانين والقرارات المنفذة لها في هذا الشأن، كما بلغ عدد المدارس التي تمت الموافقة عليها بمحافظات الجمهورية 118 مدرسة في 20 محافظة بإجمالي مساحة 90 فدانًا تقريبًا.

وتابع تقرير حماية الأراضى، أنه تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومع صدور القانون رقم 7 لسنة 2018 بتغليظ العقوبة التعدي على الأراضي الزراعية تلاحظ تناقص معدلات التعديات حيث بلغت 103620 حالة بمساحة 6056 فدانًا خلال العام الحالي.