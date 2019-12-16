غرفة السياحة: استيراد الأتوبيسات المستعملة ينعش السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، تلقي قرار موافقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على طلب الغرفة بالسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة، بخلاف سنة الصنع، تفعيلًا لما ورد في المادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 77 لسنة 2005، بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

وبحسب بيان الأحد، قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن تفعيل القرار والذي تم تجميده لسنوات بدون أسباب قانونية أو منطقية، يعد خطوة على الطريق الصحيح لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر.

وأضاف الشاعر، أن التفعيل جاء استجابة لطلب غرفة شركات السياحة بتطبيق القرار الذي صدر منذ سنوات إلا أنه تحول إلى حبر على ورق، ويعد متوافقًا تمامًا مع ما ورد في المادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 77 لسنة 2005، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

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وتابع: "منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مسئولية غرفة السياحة، وضع ضمن قائمة أولوياته الأساسية تطوير أسطول النقل السياحي حيث أصبح لا يلبي النمو السياحي بمصر بل إنه يمثل تهديدًا لسمعة مصر السياحية لتراجعه الشديد"، مشيرًا إلى أن التحرك المبدئي للغرفة سعى لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما تفعيل قرار وزير الصناعة باستيراد الأتوبيسات السياحية بمرور سنة على الصنع، والثاني تطبيق قانون المرور الذي يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط عدم مرور أكثر من أربع سنوات على سنة الصنع.

وأوضح الشاعر، أن الغرفة تحركت على كل المحاور لتحقيق هذين الهدفين وكانت هناك استجابة كبيرة من لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات استدعت لها مسئولي عدة وزارات وهيئات منها الصناعة والسياحة والمالية والجمارك والضرائب حتى تم تفعيل القرار.

ووجه الشاعر الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان لجهودهما في دعم مطالب الغرفة والوصول إلى هذا القرار، مضيفًا أن هناك جهدًا كبيرًا وتعاونًا وتنسيقًا مع لجنة السياحة بالبرلمان لتفعيل الشق الخاص بقانون المرور وتطبيقه على السياحة في أسرع وقت.

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