"نيفين" تطلب الخلع: "بيعاكس بنات الجيران في الأسانسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "نيفين. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها "طارق. ح"، مبررة طلبها: "عاكس بنات العمارة في الأسانسير".

وبحسب أوراق القضية، تزوجت "نيفين" و"طارق" قبل 3 سنوات، وكانت حياتهما مستقرة، لا يتخللها أية خلافات، حتى تغيّر الحال بعد شكاوى بعض الجيران، لمعاكسة الزوج بناتهم في أسانسير العمارة.

وقالت الزوجة في دعواها، إنها واجهت زوجها بشكاوى الجيران، فرفض الرد عليها أو التخلي عن تصرفاته، وطالبها بزيارة أهلها، فداومت على الاعتذار للجيران يوميًا، جراء تصرفات زوجها، ورغم تحذيراتها لكنه لم يعترف بخطأه، بحسب أقوالها.

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لم تحاول الزوجة، التحدث مع زوجها مرة أخرى، فعادت غاضبة لمنزل أسرتها لكثرة الخلافات، فطلب والدها من زوجها أن يغير من تصرفاته فطالبها بالبقاء في منزل أسرتها، حتى يغير سلوكه، فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بطرده.

ظل الوضع كما هو، حتى علمت الزوجة من حارس العقار، أن زوجها تم التحقيق معه في قسم الشرطة بسبب شكاوى الجيران ضده، فطالبته بالطلاق لكنه رفض، ما جعل والدها يطرده ويعتدي عليه بالضرب.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة للتخلص من زوجها، ورفعت دعوى خلع ضده حملت رقم 491 لسنة 2019، ومازالت منظورة أمام المحكمة.

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