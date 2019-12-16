مصر | اليوم.. نظر أمر تجديد حبس شركاء علا القرضاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر أمر تجديد حبس شركاء علا القرضاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، أمر تجديد حبس شركاء علا القرضاوي، ابنه القيادي يوسف القرضاوي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة تمويل جماعة إرهابية ونسبت النيابة إليهم تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

وتجري النيابة تحقيقات مع علا القرضاوي، بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يفيد بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوى، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، سبق اتهامه فى قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات فى شهر مارس من العام الماضى.

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وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق فى الواقعة.

والمتهمون هم

يوسف محمد يمنى

أحمد محمود عبدالفتاح

طه حسن أحمد

عبد الرحمن أسامة

محمد صابر على

محمد فياض محمد عبد المنعم

السادات إبراهيم

شريف محمود صابر

عبدالنبي سيد أحمد

أحمد سعيد سليمان

أحمد خلف الله

