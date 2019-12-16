شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 16 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية (كتائب حلوان).

جنيف.. تشارك السعودية في أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف بسويسرا وتنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتيريش، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

أنجمينا.. يلتقي رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مع رئيس تشاد أدريس ديبي، في أنجمينا، في إطار توطيد العلاقات بين البلدين، والتباحث حول السبل الكفيلة بتطويرها، خصوصا بعد التغيير الذي شهده السودان.

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بيروت.. تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان لتسمية رئيس جديد للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

أبوظبي.. ينطلق اجتماع الدورة الثامنة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1300 شخصية دولية.

إسلام آباد.. يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المنامة تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في حضور احتفالات اليوم الوطني للبحرين كضيف شرف.

القاهرة.. يسلم محافظ القاهرة خالد عبدالعال أطرافا صناعية وكراس متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال احتفالية تقيمها مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

القاهرة.. تعقد بمقر جامعة الدول العربية ورشة عمل مشتركة بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، لبحث آفاق التنسيق والتعاون المشترك في مجال الإنذار المبكر ومواجهة الأزمات.