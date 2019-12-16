شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يناقش 53 شكوى في لقاء المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، 53 شكوى وطلباً للمواطنين في اول لقاء له بالمواطنين والذي عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في اطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن «ب.ع.س» الموافقة على صرف جهاز تعويضى، والتماس المواطنة «س.ص.ع» الموافقة على ترخيص كشك، والتماس المواطن «ن.ف.م» الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس المواطنة «س.م.ب» الموافقة على صرف راتبها، والتماس المواطنة «و.س.م» الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس المواطنة «ب.ع.ع» الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس المواطن «ع.ع.س» الموافقة على عودة المعاش، والتماس المواطنة «ن.س.ع» الموافقة على ترخيص كشك، وتضرر المواطن «ع.ك.ش» من انقطاع معاشه، وتضرر المواطنة «هـ.س.ب» من جمعية التكافل الاجتماعي بمنية المرشد، والتماس المواطنة «ن.إ.س» الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس المواطنة «د.س.م» الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس المواطن «س.م.م» الموافقة على منحه موتوسيكل بـ 3 عجلات نظراً لإعاقته، والتماس المواطنة «م.م.ع» الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس المواطنة «ص.ع.ح» الموافقة على صرف مساعدة مالية وترخيص كشك، وتضرر المواطنة «و.أ.م» من جمعية الشباب المسلمين بكفرالشيخ، والتماس المواطنة «س.ع.س» الموافقة على صرف مساعدة مالية، والتماس المواطنة «ش.ي.ي» الموافقة على صرف علاج لها من التأمين الصحى الذي تم قطعه، والتماس المواطنة «أ.ع.ع» الموافقة على نقلها من مستشفى سيدى سالم المركزى إلى الوحدة الصحية بقرية منشأة على، وتضرر المواطن «م.أ.م» من إدارة الموارد البشرية بالصحة، وتضرر المواطنة «ع.إ.ن» من إدارة الموارد البشرية بالصحة، والتماس المواطن «م.ا.ع» الموافقة على الحصول على العلاج الخاص به، والتماس المواطن «ع.ع.ا» الموافقة على استثناء ابنته وقبول أوراقها بمدرسة تمريض كفرالشيخ، والتماس المواطن «ع.ع.م» بخصوص أرض مدرسة السلام الابتدائية بكفرالشيخ، وتضرر المواطنة «ج.ص.س» من مديرة المتابعة بمديرية التربية والتعليم، والتماس المواطن «م.م.ا» الموافقة على عمل تكسية أمام القرية على ترعة المنايفة بطول 200 متر، والتماس المواطن «ي.ل.ا» الموافقة على إقامة مشروع مجموعة شباب، وتضرر المواطنة «د.م.ب» من الوحدة المحلية بقرية الحمراوى لقيامهم بتغريمها دون وجه حق، وتضرر المواطنة «ف.ع.أ» من قرار إزالة كشك، وتضرر المواطن «ع.إ.ع» من مجلس مدينة كفرالشيخ بسبب صلاحية موقع، وتضرر المواطن «ع.م.ع» من مجلس مدينة كفرالشيخ بسبب وقف إجراءات ترخيص منزله، والتماس أهالى قرية أبوتمادة بالموافقة على استكمال شبكة الصرف الصحي بالقرية ورصف الطرق، والتماس المواطن «ط.م.ع» الموافقة على استثنائه من غرامة تأخير سداد الوحدات السكنية، وتضرر المواطن «م.ع.م» من تحويل شقة رقم 13 عمارة 37 إسكان مبارك إلى قهوة، والتماس المواطنة «م.ف.إ» الموافقة على معرفة آخر المستجدات بالنسبة للوحدات السكنية بدسوق، والتماس المواطنة «هـ.ص.ص» الموافقة على إنشاء مستشفى خيرى على أرض ملك لها وعلى نفقتها الخاصة، والتماس المواطن «ش.أ.ي» الموافقة على ترخيص إقامة مشروع، والتماس المواطن «ع.أ.ع» الموافقة على تخصيص 50 فدان أملاك دولة لإقامة مجمع خدمات للقرية، والتماس المواطنة «ي.س.ب» الموافقة على شقة للأولى بالرعاية، وتضرر المواطنة «ع.ح.م» من ورشة رخام في منطقة سكنية، والتماس أهالي قرية ميت الديبة عنهم المواطن «أ.ع» الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة وحدة إسعاف، وتضرر المواطن «أ.ف.م» من إيقاف ترخبص محطة تموين سيارات، وتضرر المواطن «ع.س.س» من مديرية المساحة، والتماس المواطن «س.ش.إ» الموافقة على أعمال رصف، والتماس المواطنة «ف.ع.س» الموافقة على وقف تسجيل قطعة أرض ملك لها لشخص آخر، وتضرر المواطن «أ.خ.أ» من تعدى شخص آخر على قطعة أرض ملك له ووضع يده عليها، وتضرر المواطن «ي.ع.ع» من موظف بمديرية التموين، بالإضافة إلى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

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وبحث المحافظ عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً، وبخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يولي لها إهتماماً كبيراً، مشدداً برعايتهم وحسن معاملتهم، لافتا أنه تم تخصيص يوم الإثنين لشكاوي التعليم، والثلاثاء لشكاوي الصحة، والأربعاء لشكاوي الوحدات المحلية، والخميس للشكاوي المتنوعة.

وقال محافظ كفرالشيخ «إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى»، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم.

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، كلف بعقد لقاء المواطنين إسبوعياً بالمراكز والمدن وتخصيص يوم 15 و30 من كل شهر الساعة الواحدة ظهراً للقاء المواطنين بديوان عام المحافظة، وتخصيص يوم لشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية.