لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان تبحث مع الحكومة خطة تسويق المتحف الكبير

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وأضاف "هيكل" لـ ”الخليج 365”، أنه تأكد من عدم صحة الأرقام التى عرضتها مسئولة وزارة الآثار خلال الاجتماع، وأن الاجتماع المقبل سيشهد عرضاً للأرقام الصحيحة بحضور وزير الآثار، فى حال سماح وقته لذلك.
وكان أسامة هيكل قد رفع اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، المنعقد لمناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن خطة الحكومة ممثلة فى وزارات الآثار والثقافة والاتصالات، للبدء فى الترويج الإلكترونى لآثار مصر وافتتاح المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، لعرض أرقام غير دقيقة من جانب الوزارة.
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