شكرا لقرائتكم خبر عن "الملكة والطنان" نحل لا ينتج عسلاً.. تعرف على أشهر الأنواع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أشهر أنواع النحل الذى لا ينتج عسلا وله دور ثابت سواء في التلقيح أو في جمع العسل طبقا لتصريحات محمد هجرس خبير تربية النحل.
- 20 ألف نوع نحل في العالم منها فقط نحل العسل يقوم بجمع العسل وباقي الأنواع ملقحة للأزهار.
- من أشهر أنواع النحل الملقح هو النحل "الطنان" الذى لا ينتج عسلا، ويستخدم في تلقيح النباتات داخل الصوبات الزراعية مثل الفراولة.
- نحل العسل ""apismelifera وهو النوع الوحيد الذي يقوم بجمع العسل بكميات تجارية ويعيش فى مجتمعات كبيرة تسمى طوائف، وتصل أعداد النحل فى الطائف الواحدة حوالى 60 ألف نحلة.
-الملكة تقوم بوضع البيض فهي أم لكل النحل فى الخلية ولا تنتج عسلاً، ويبقى نحل العسل هو الملقح الرئيسي للعديد من النباتات مثل اللوزيات أو الحلويات والموالح والخضراوات والفواكه.
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