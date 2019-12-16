شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لوحات نجوم الفن التشكيلى بفعاليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، إنتاج لوحات بديعة لنجوم الفن التشكيلي من الأجانب والعرب والمصريين المشاركون بالملتقى، بعرض لوحاتهم علي النقاد وقيادات الملتقي رسمياً للحصول علي الآراء اللازم لكل لوحة، ثم البدء في تشكيل لوحات جديدة حتي يوم 19 ديسمبر نهاية الملتقي الذي يتم حالياً بالمحافظة.

وخلال فعاليات أيام الملتقى انطلق 19 فنانا من 10 دول أجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر وهم من دولة جورجيا الفنان "نينو بوسيكاشفيلى" ومن إيطاليا الفنان "كونستانتين ميجليورينى" ومن دولة الهند "مادان لال" ومن صربيا "ميلان بانتيليتش" ومن الصين "لى دونجبو"، ومن اليونان "ميلتوس بانتلياس"، ومن السنغال "شاليز ليى" ومن الفنانين العرب "نبيل على" من دولة العراق، و"سعيد العلوى" من سلطنة عمان، و"محجوب حسن" من دولة السودان، في تجسيد فنهم علي اللوحات المختلفة بمقر الملتقي في كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر.

كما تمت إقامة ندوات مصاحبة للملتقي لعرض ومناقشة أعمال الفنانين، والتي تدريها الناقدة التشكيلية الدكتور هبة الهواري، حيث تم تنظيم ندوة أولي لعرض ومناقشة أعمال كل من الفنانين المصريين:- "الفنانة أسماء الدسوقى - الفنان عبد العزيز الجندى - الفنان طارق حسن - الفنان أيمن قدرى"، كما أقيمت ندوة آخري ضمن الأمسية الثالثة من أمسيات النشاط الثقافي المصاحب للملتقى، والتي تم خلالها عرض ضوئي ومناقشة لأعمال كل من الفنانين:- "نينو بوشكاڤيللي من چورچيا - سعيد العلوي من عمان - محجوب حسن من السودان - مادان لال من الهند".

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ومن جانبه صرح الدكتور عماد أبوزيد الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والقومسيور العام للملتقى، إن مشاركات هذا العام تأتى ضمن حوار فنى بلغة بصرية معاصرة، تؤكد التواصل المستمر مع الذات والعالم من أجل مستقبل جديد ومبشر لإفريقيا، يكون مركزه مدينة الأقصر مهد الفنون ومستقبله، مؤكداً أن الدورة الجديدة تعد استكمالا لعطاء كبار الفنانين المصريين، ضمن حدث استثنائى يتمتع بشهرة ومكانة عالمية كبيرة بين الملتقيات الدولية.

ويضيف الدكتور عماد أبوزيد القومسيور العام للملتقي، أنه يشارك فى ملتقى هذا العام فنانون من حول العالم وتشمل الدول الآتية: "إيطاليا، جورجيا، الهند، صربيا، الصين، اليونان، سلطنة عمان، العراق، السودان"، بالإضافة إلى مصر، حيث يعتبر ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، أحد أبرز الملتقيات التشكيلية فى المنطقة العربية، وتتكون لجنته العليا من كل من الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من الدكتور عماد أبو زيد أستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسير عام، والدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور عادل ثروت أستاذ بكلية التربية الفنية، والدكتورة جيهان فايز أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والدكتورة أمل نصر أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور صالح عبدالمعطى أستاذ بكلية الفنون الجميلة الأقصر، والدكتور إبراهيم الدسوقى أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

ويقول الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيس الملتقي، أن من المقرر أن تستمر الدورة هذا العام حتى 19 ديسمبر الجارى بمشاركة من مصر تسعة فنانون هم كل من:- "إيفيلين عشم الله، رندا فخرى، عبد العزيز الجندى، محسن أبو العزم، أيمن قدرى، كريم القريطى، أسماء الدسوقى، طارق حسن، و شعبان الحسينى"، ومن شباب الورشة يشارك 3 فنانين من شباب المتميزيين هم: أسماء أشرف، خشوع الجوهرى، دعاء عبد الواحد، وأكد الدكتور فتحى عبد الوهاب، أن هذه الدورة من عمر الملتقى تتميز بتنوع المشاركين من عدة دول وثقافات مختلفة ، مما يثرى الملتقى و يساهم فى التأكيد على أهمية قوة مصر الناعمة فى تحقيق ريادتها الحضارية.



اللوحات الفنية المميزة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير



اللوحات الفنية المميزة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير



اللوحات الفنية المميزة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير



اللوحات الفنية المميزة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير



اللوحات الفنية المميزة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير



اللوحات الفنية المميزة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير



اللوحات الفنية المميزة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير