مصر | اليوم.. النظر في تجديد حبس متهمي "طلائع حسم الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النظر في تجديد حبس متهمي "طلائع حسم الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا بإدراج عدد من المتهمين في القضية علي قائمة الكيانات الارهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.