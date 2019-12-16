مصر | اليوم.. النظر في تجديد حبس متهمي "طلائع حسم الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النظر في تجديد حبس متهمي "طلائع حسم الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا بإدراج عدد من المتهمين في القضية علي قائمة الكيانات الارهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.