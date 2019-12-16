أخبار مصر | تعرف على الإجازات الرسمية في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الإجازات الرسمية في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصل العالم عن عام ميلادي جديد، حيث سيطل علينا 2020 بعد أيام قليلة، ويشهد رأس السنة الميلادية حالة احتفالية كرنفالية في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الخليج 365 الإلكترونية، لقرائها تقدم موعد الإجازات الرسمية في 2020، وتعتبر هذه الأيام إجازات رسمية في المصالح الحكومية والقطاع العام والخاص.

وفيما نستعرض أيام الإجازات الرسمية في 2020:-

7 يناير عيد الميلاد المجيد

25 يناير عيد الشرطة

19 مارس عيد تحرير طابا

19 أبريل عيد القيامة المجيد

20 أبريل شم النسيم

25 أبريل عيد تحرير سيناء

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23 مايو وقفة عيد الفطر

24 - 26 مايو عيد الفطر المبارك

18 يونيو عيد الجلاء

30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو

23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو

30 يوليو وقفة عيد الأضحي

31 يوليو - 2 أغسطس عيد الأضحى المبارك

20 أغسطس أول السنة الهجرية

6 أكتوبر نصر حرب أكتوبر

29 أكتوبر المولد النبوي الشريف