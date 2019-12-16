شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين لمشروع شارع ٧/٣ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مساء أمس اعمال اللجنة المشكلة لاختيار الشباب المتقدم لمشروع ٧/٣ برئاسة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وممثلي عدد من الإدارات، والتقت اللجنة مع ١٠٠ من المتقدمين لاختيار من تنطبق عليهم الشروط التي تم إعلانها عند باب للمشروع وتستمر اللقاءات لعدد ١٠٠ متقدم يوميا، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية بعد الانتهاء من اللقاءات.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتطبيق المعايير المقررة بكل دقة ونزاهة واختيار المستحقين المستوفين لكافة الشروط.

وأضاف المحافظ بأن المشروع يعد أحد أهم الإنجازات التي توالي المحافظة تقديمها للشباب لتوفير فرص العمل في مختلف المجالات أمامهم.