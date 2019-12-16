شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يزور الأنبا تادرس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس، بزيارة الأنبا تادرس أسقف المحافظة، حيث قاما بمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة ببورسعيد ودور الكنيسة في حملات التوعية والتثقيف للشباب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن للتصدي للشائعات ومروجي فتن حروب الجيل الرابع.
وأكد المحافظ على أن إعادة ترميم الكاتدرائية يدخل في إطار اهتمام المحافظة للحفاظ على المباني التراثية لدور العبادة الإسلامية والمسيحية، والتي تعد منارات دينية وثقافية تلعب دورا ثقافيا في تأسيس الاستقرار والانتماء للوطن.
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