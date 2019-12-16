100 مليون صحة: التدخين يصيب بارتفاع ضغط الدم وسرطان الرئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة 100 مليون صحة إن التدخين من أسوأ العادات الصحية التى تصيب الإنسان بالكثير من الأمراض والمشاكل والأزمات الصحية . وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن التدخين يصيب بارتفاع ضغط الدم وسرطان الرئة كما أنه عامل مهم من عوامل ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم والذى يسبب الأزمات القلبية . وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة: "عشان تحمي نفسك من أي مضاعفات لازم تعيش بأسلوب صحي ومتوازن وتبعد عن التدخين". ويشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة فى العمل فى برامج الكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة حتى أواخر 2019 .

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