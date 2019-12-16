شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن الماكينات الجديدة المتعاقد عليها لتأمين مسير القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن الماكينات التي تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد لأول مرة لفحص خطوط السكة الحديد وتأمين مسير القطارات ومواصفات ومميزة هذه الماكينات وموعدها وصولها مصر. 1ـ الماكينات المتعاقد عليها بغرض فحص خطوط السكة والقضبان على مستوى الجمهورية. 2ـ الماكينات الجديدة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كل مكونات خطوط السكة الحديد. 3ـ تستهدف القيام بإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص. 4ـ الماكينات ستقوم بتحديد العيوب بالقضبان الحديدية خلال فحصها. 5ـ ستقوم بوضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات التجديدات للقضبان الحديدية. Advertisements 6ـ الماكينات تستهدف تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الركاب. 7ـ من المخطط الماكينات الجديدة خلال النصف الثاني من 2020. 8ـ ستصنع وتوردها إحدى الشركات النمساوية. 9ـ قيمتها الماكينات الـ 4 تبلغ 8.5 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 معلومات عن الماكينات الجديدة المتعاقد عليها لتأمين مسير القطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.