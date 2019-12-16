إخماد حريق في شقة سكنية بالمرج دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة، على حريق داخل شقة سكنية بشارع الجزيرة، التابع لمنطقة المرج، اليوم الاثنين.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالمرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

​