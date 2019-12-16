محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة، على حريق داخل شقة سكنية بشارع الجزيرة، التابع لمنطقة المرج، اليوم الاثنين.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالمرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في شقة سكنية بالمرج دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.