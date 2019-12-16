​اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بمعرض فني ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، أمام المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة.

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان له، إن الجامعة أطلقت مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعي بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وتابع، أن الجامعة تستقبل لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة، لتقديم خدماتها وإنهاء الموقف التجنيدي لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة.

وأضاف، حققت الجامعة طفرة كبيرة في حقوق ذوي الإعاقة، وأولت اهتمامًا بالغًا بهذا الملف وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مشيرًا إلى أنه تم انشاء وحدة بالجامعة لذوي الإعاقة لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.

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