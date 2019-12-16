​تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي.. الصحة تطلق قوفل طبية مجانية في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 5 قوافل طبية في مناطق الصالحية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، والجرابعة مركز جنوب بورسعيد، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، وتاتوف مركز دير مواس محافظة المنيا، والبشندي مركز بلاط محافظة الوادي الجديد ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، للاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

Advertisements

وأوضح بيان أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين أمس الأحد، في منطقتى الكرور بمحافظة أسوان، ونادي طرة الأسمنت في محافظة القاهرة.

وأضاف بيان وزارة الصحة، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 17 و18 ديسمبر الحالي، في مناطق التضامن مركز البداري محافظة أسيوط، وواديى مندر وسبيتة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وكفر زهران مركز البدرشين محافظة الجيزة، بالإضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق سيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والجزيرة محافظة قنا، ووحدة الخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وبني حلة مركز سمسطا محافظة بني سويف، والحوراني مركز فارسكور محافظة دمياط، ووحدة جنيفة الصحية مركز حي الجناين محافظة السويس، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، واليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والقراريش مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

​