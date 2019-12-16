شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الجمارك»: نسعى لتقديم أقصى التسهيلات للشركات الصناعية والمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، إن المصلحة تسعى لتقديم أقصى التسهيلات والمساندة للشركات الصناعية والمستثمرين؛ لتعميق التصنيع وزيادة المكون المحلي، والعمل على تقليل استيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج وتصنيعها محليا، بما يؤدي لتوفير فرص العمل للشباب والنقد الأجنبي، وذلك خلال زيارته، الأحد، إلى مصنع شركة «إل جي» للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان.

وأشارت المصلحة -في بيان لها- إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص المصلحة على المتابعة الميدانية وحل جميع المعوقات والمشكلات، فضلا عن إقامة جسور من الثقة والتواصل المستمر بين المصلحة وكبرى شركات الاستثمار؛ لتشجيع الصناعة المحلية والتصدير وتيسير التجارة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إل جي» للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية علاء عمر بالمساعدات والتسهيلات المقدمة من مصلحة الجمارك في جميع الموانيء المصرية عند الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة وتصدير منتجاتها، مؤكدا مواصلة تدفق الاستثمارات والتوسع في حجم العمل وخطوط الإنتاج ووجود خطط مستقبلية للتوسعات وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن حجم الصادرات بلغت 241 مليون دولار خلال 2019.