- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجة بنين» أول مدرسة في الشرق الأوسط تولد الكهرباء بـ «التوربينو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت مدرسة الخارجة الثانوية للبنين في الوادي الجديد من تركيب أول «توربينو» هواء لتوليد الكهرباء.
وقال أسعد فرح مدير المدرسة «المدرسة تعد الأولى في الشرق الأوسط التي تنجح في تركيب توربينو لتوليد الكهرباء»، مشيرا الي أن خبراء هولنديين انتهوا من تركيب التربينو وربط الكهرباء الناتجة عنه بشبكة كهرباء المدرسة، موضحا أن التوربينو منحة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك بعد نجاح المدرسة
في توفير الكهرباء بعد إقامة أول خلية للطاقة الشمسية، حتى أصبحت المدرسة تستغني نهائيا عن كهرباء الشبكة الموحدة.
وأشار «فرح» إلى أن من الممكن تكرار هذا النموذج بكافة مدارس الوادي الجديد لتوفير الكهرباء، مع استمرار عمل كافة الخدمات التعليمية بالمدارس من المعامل والحاسب الآلي والوسائل التعليمية المتنوعة التى تعتمد على الكهرباء.
يذكر أن كافة مدارس الوادى الجديد تم تحويلها للعمل بنظام الكارت الذكي للكهرباء، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على الأنشطة التعليمية داخل عدد كبير من مدارس الواحات، واضطر عدد كبير من المعلمين إلى شحن الكروت الذكية على نفقتهم الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخارجة بنين» أول مدرسة في الشرق الأوسط تولد الكهرباء بـ «التوربينو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.