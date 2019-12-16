شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار 8 من خريجى اللغات الأجنبية للتعيين أئمة بوزارة الأوقاف 22 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ومواعيد من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة الأئمة بالإعلان التكميلي السادس (خريجي اللغات والترجمة 2019م)، وذلك يوم الأحد 22/12/2019 بمكتب رئيس قطاع المديريات الإقليمية، بديوان عام وزارة الأوقاف، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع إحضار بطاقة الرقم القومي، وهم :

1. محمود محمد محمود عبد الغفار القاهرة 2. أحمد يحيى صلاح عبد القادر القليوبية 3. محمود محمد محمد الدناصوري المنوفية 4. أحمد أبو مدين أحمد محمد الإسماعيلية 5. محمد عابد يوسف إبراهيم عبد الرازق الدقهلية 6. أحمد منصور محمود سلامه الشرقية 7. إبراهيم جمال محمود الخضري دمياط 8. يوسف محمود أحمد محمد درويش السويس

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