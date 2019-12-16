شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 16/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: تبقى درجات الحرارة دون المعدلات الاعيتادية بقليل، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال الجنوبية.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً:يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق. ويتوقع تشكل الصقيع بالأخص في مناطق البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع سماء صافية معظم الوقت، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.