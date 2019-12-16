شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال استضافته فى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "سى بى سى"، أن التحول الرقمى والتعامل مع التجارة الرقمية أصبح فى تطور خلال السنوات الماضية، وعن منصبه الجديد قال: سوف أترك البنك الدولى كنائب لرئيس البنك يوم 10 يناير بعد 10 سنوات وسوف يكون هناك عمل آخر يتم الإعلان عنه قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.