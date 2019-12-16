شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الفاو يشكر السيسى على منتدى الشباب: يعزز التعامل مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شو دونيو، مدير عام منظمة الفاو والمشارك بمنتدى شباب العالم، أقدم التحية والشكر للمبادرة التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى والفرص التى أتاحها للشباب للمشاركة فى منتدى شباب شرم الشيخ.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "سى بى سى" إن منتدى شباب العالم يعزز التعامل مع الحكومة المصرية، وأن منظمة الفاو تعمل على التواصل إلى المناطق الريفية وتوفير الموارد إلى هذه الفئات.
وتابع، كما تتعامل المنظمة مع قضايا الجفاف والكوارث الطبيعية والأزمات وهناك مناطق تعانى من الفيضانات فنحاول أيضا أن ندعمهم وخصوصا فى وقت تغيير المناخ كما يتم أيضا تنظيم الزراعة مع الدول والمنظمات الدولية.
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