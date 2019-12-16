شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ثبات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية.

كما التقى الرئيس السيسى، الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى.

كما استقبل الرئيس، شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا، مدير المدارس اليابانية فى مصر، حيث تم استعراض هذه التجربة، وأكد الرئيس على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية فى مجال التعليم ونشر هذه التجربة على مستوى محافظات مصر.

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وتفقد الرئيس السيسى، صالون المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية ومنطقة رواد الأعمال.