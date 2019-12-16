أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة تطلق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. - بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل - الزراعة : نخطط لزراعة 100 مليون شجرة زيتون خلال عامين - الصحة: إطلاق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية الشهر الجارى - الطفولة والأمومة: تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب الطفل لتقويم سلوكها - وزير القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت معدل البطالة لـ7.8% Advertisements - وزير النقل يبحث معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية - وزير الرى: إعلان الطوارئ فى كافة محطات رفع المياه استعدادا للأمطار والسيول - التعليم العالى: 34 جامعة ومعهد ومركز بحثى الأبرز فى حصاد عمل الوزارة خلال 2019 - الأوقاف تفتح الباب للأفارقة الدارسين بمصر للاشتراك بمسابقة القرآن الكريم

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