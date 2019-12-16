مقتل شاب في مشاجرة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قتل شاب، اليوم الاثنين، في مشاجرة مع آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم، في منطقة السيدة زينب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي، بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى في منطقة زينهم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شاب وآخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم، طعن على إثرها أحدهم بسلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.