الحبس عام لـ4 متهمين بسرقة فيلا والدة هالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، 4 متهمين بالحبس سنة لكل منهم في اتهامهم بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي، بحي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر.

بدأت الواقعة بورود بلاغا من الفنانة لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد باكتشاف سرقة بعض الأجهزة الكهربائية القديمة والمتروكة بفيلا والدتها بحي الأشجار، بالانتقال تبين أن الفيلا غير شاغرة بالسكان، وتكسوها الأتربة، وعدم وجود آثار عنف.

وتبين للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بالفحص، أن وراء ارتكاب الواقعة، خفير خصوصي مجاور للفيلا، سبق اتهامه في قضية سرقة، وأنه نفذ الواقعة بالاشتراك مع 3 من أصدقائه، بعد استئذان النيابة، جرى ضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.