15 رسالة للسيسي في ثاني أيام منتدى شباب العالم 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، ثاني أيام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.

ووجّه الرئيس خلال كلمته أثناء حضور جلسات المنتدى، عددًا من الرسائل، يرصدها (الخليج 365):

1- الإهاب صناعة شيطانية، تستخدم أدواتها في الإنسان وتقدمه.

2- أي جريمة الساتر بتاعها هو الإرهاب وهو غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها.

3- تم استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف سياسية.

4- "لو سبنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا وحدها، وبدل ما نتكلم على جماعة إرهابية يبقى دولة إرهاب زي سوريا والعراق تقام دولة إرهاب".

5- "اتكلمت في موضوع سوريا وليبيا والعراق من 6 سنوات، وقولت أوروبا ستتضرر كثيرًا من العناصر التي تعود بعد انتهاء مهمتها في سوريا".

6- الدول التي تدعم الإرهاب لابد أن يكون هناك موقف محدد وحاسم تجاهها.

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7- الإرهاب في مصر بدأ منذ الخمسينيات، لكنه بدأ يؤثر بشكل كبير في السنوات الأخيرة،

8- "محدش كان يتصور إن العمل الإرهابي في مصر وراءه مطالب، لكن السياسيين وأجهزة المخابرات بتفهم الرسالة وتقدرها".

9- الإرهاب أصبح وسيلة تستخدم في ظل التطور الحادث والجيل الجديد من الحروب، لتحقيق أهداف سياسية لأنه أقل تكلفة.

10- "أي دولة بتاخد إجراء ضد دولة أخرى بيحكمها قانون دولي وشرعية دولية إلا الإرهاب محدش بيحاسبه".

11- "إحنا مصرين على حل مسائلنا كلها حتى مع من نختلف معهم بالحوار والتفاوض والصبر".

12- "بدل ما عمالين نضيع وقت مع سوريا بقالنا 5 سنين، لو استعادت سوريا استقرارها بسرعة ملايين السوريين سيعودون بشكل أو بآخر".

13- "أمننا القومي يُمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا".

14- الجيوش الوطنية هي المسئولة عن استقرار بلادها.

15- حديثنا عن الدولة الوطنية ليس انحيازًا لنظام.