بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بالحي الخامس في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الأحد، بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بالحي الخامس بمدينة بدر، بتكلفة استثمارية بلغت 134 مليون جنيه.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن المحطة تتكون من مبنى طلمبات، وبيارة، ومولدات كهرباء بقدرة 2 ميجاوات، ومبنى المصافي والرواسب، ومبنى محولات بقدرة 2 ميجاوات، ومبنى الإدارة، ومخزن، والورش، وغرفة محابس، وغرفة قياس التصرف، وخط طرد بقطر 1200 مم بطول 7.5 كم.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إعطاء إشارة البدء للقائمين على المشروع للتشغيل التجريبي، حيث من المقرر أن تخدم المحطة الأحياء (5 و6 و7)، ومنطقة 350 فدانًا لقطع الأراضي المتميزة.
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