"الإسكان": طرح أراضي "بيت الوطن" في 7 مدن خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، طرح مرحلة جديدة ضمن مشروع أراضي بيت الوطن خلال أيام في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف عباس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد قطع الأراضي يتجاوز الـ1000 قطعة وفي حوالي 6 - 7 مدن أبرزهم القاهرة الجديدة وبدر والشروق و6 أكتوبر، لافتًا إلى أن القاهرة الجديدة ستتحوذ على العدد الأكبر من الأراضي المطروحة، نظرًا للإقبال الكبير عليها.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يجرى الآن الإعداد للتفاصيل النهائية لطرح أراضي المرحلة السابعة من أراضي بيت الوطن، لافتًا إلى أنه يجري الإعداد أيضًا لطرح شقق وفلل للمصريين العاملين بالخارج في عدد من المدن أهمها العاصمة الإدارية.

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