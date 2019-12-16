"عندما تتصارع الأفيال".. ماذا يقصد الرئيس السيسي​ بهذا المثل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمثل الأفريقي "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة" أثناء حديثه عن تضرر الدول الصغرى من صراع الدول الكبرى، وأهمية التكاتف لدعم الدول التي تواجه الإرهاب.

وطالب الرئيس السيسي- خلال كلمته بجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، الأحد- باتخاذ موقف واضح من الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية.

ويوضح "الخليج 365" معنى استخدام الرئيس السيسي لهذا المثل تحديدًا، للتعبير عن تضرر الدول الصغرى من صراعات القوى الكبرى.

ويقول الدكتور هاني رسلان، خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المثل دارج عند الحديث في السياسة، مضيفًا أنه يذكر لإيضاح مدى تأثير صراعات وتحركات الدول الكبرى، على الدول الصغرى، وما هو الثمن الذي تدفعه.

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وأضاف لـ"الخليج 365" أن الدول الكبرى لديها القدرة والقوة والأدوات للتحرك والسعي لتحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية، قائلًا إنه دائمًا ما يتم استخدام الدول الصغرى في تحقيق هذه الاستراتيجيات عبر خطط محكمة.

وتابع: "موقف الدول الصغرى من صراع الأفيال، كما ذكره المثل هو موقف حتمي لا مفر منه، فهذه الدول لا تملك القدرات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، لمواجهة صراعات الدول الكبرى".

وأشار إلى أن هذا المثل يعبر عن ما حدث في دول الشرق الأوسط والخليج العربي، والثورات التي شهدتها مصر وسوريا والعراق وليبيا وتونس، موضحًا أن العنصر الأساسي في هذه الصراعات هو التدخلات الإقليمية والدولية للحفاظ على مصالح الدول الكبيرة وأهدافها.

وأوضح رسلان، أنه يوجد جماعات داخل الدول التي تشهد صراعات، تتلقى مساعدات من قوى خارجية نتيجة توظيفها من الدول الكبرى، لافتًا إلى أنه بالنظر للموقف العربي نجد أن قطر وتركيا فاعل في منطقة الشرق الأوسط، لكن الحقيقة هم أدوات في يد الدول الكبرى، وهو ما أكده المثل.​​